Rektör Beydemir, DP İl Başkanı Balta’yı makamında ağırladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Demokrat Parti İl Başkanı Sezai Balta, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Demokrat Parti Bilecik İl Başkanı Sezai Balta ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Üniversitenin gelişimine dair konuların ele alındığı görüşmede Rektör Beydemir, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, İl Başkanı Balta’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.