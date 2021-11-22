Şehidin adı 2019 yılında alınan kararla Bilecik'te yaşatılıyor

Bilecik'te, ulusal gazetelerde yer alan 'CHP'li Başkan Şahin'den şehide büyük saygısızlık' haberi sonrası şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın isminin 2019'un eylül ayında bir caddeye verildiği ortaya çıktı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden mezun olan Piyade Teğmen Raşit Aydın (28), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan Pençe operasyonlarında 29 Mayıs 2019 günü şehit olmuştu. Şehidin cenazesi, 30 Mayıs Perşembe günü ikindi namazına müteakiben Bilecik'te Geyve merkez Sinanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Ulusal gazetelerde yer alan 'CHP'li Başkan Şahin'den şehide büyük saygısızlık' haberi sonrası şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın isminin 2019'un eylül ayında bir caddeye verildiği ortaya çıktı. 1 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında MHP'li üyelerin şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın isminin sosyal tesislerden birine ya da belediye meclisinin layık gördüğü bir noktaya verilmesi için sunduğu önergenin oy birliği ile kabul edildiği öğrenildi. 2 Eylül 2019 tarihli meclis kararınca Ertuğrulgazi Mahallesi 243. Sokak'ın isminin Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi olarak değiştirildiği ortaya çıktı.

Meclis kararında ise, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden mezun olan, aynı zamanda Bilecikspor futbol takımında ilimizin formasıyla maçlara katılan ve Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe harekatında şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın isminin yaşatılması için sosyal tesislerimizden birine veya belediye meclisimizin layık gördüğü bir noktaya 'Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın' isminin verilmesine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu tarafından sunulan önerge meclisimizce kabul edilerek gündeme alınmış ve beleye meclisinin 1 Temmuz 2019 tarih ve 2019/79 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 4’üncü maddesi gereği görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu talep İmar Komisyonunun 23 Ağustos 2019 tarihli toplantısında görüşülüp incelenmiş olup, Ertuğrulgazi Mahallesi 243. Sokak'ın isminin Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi olarak değiştirilmesi uygun bulunmuştur. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda Ertuğrulgazi Mahallesi 243. Sokak'ın isminin Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi olarak değiştirilmesinin kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesinin 1’inci fırkasının (n) bendine istinaden yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi" denildi.

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