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Bilecik'te trafik çilesi Sabah trafiğinde kilometrelerce kuyruk oluşuyor

İHA

Bilecik'te trafik çilesi Sabah trafiğinde kilometrelerce kuyruk oluşuyor

Bilecik'te sabah saatlerinde okul ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik kilometreleri buldu.
Bilecik'te sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu her geçen gün artmaya devam ediyor. Mesai saati başlangıcı olan 8 ile saat 9 arasında sürücüler 5 dakikalık bir yolu yaklaşık yarım saate gidebiliyor. Zaman zaman bir ucu Bahçelievler Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi karşısında olan trafiğin bir ucu da eski otogar kavşağına kadar devam eder duruma geliyor. Sürücüler işe, okula gitmek için dakikalarca kuyrukta beklerken, bu duruma isyan etti. Birde bu yoğunluğa okul, fabrika servisi ile büyük tır ve kamyonlarla eklenince, trafik kitlenme noktasına kadar geliyor. Atatürk Bulvarı'ndan yoğunluğun yanı sıra, Futbol Sokak, Dedeoğlu Caddesi, 6 Eylül Caddesi'nde sabah uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar bu durumu bir an önce çözüm isterken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya geçtiğimiz günlerde trafik sorununu ile ilgili çalışmaların başladığını belirtmişti. Bilecikli sürücüler sosyal medya hesaplarından da yaşanan trafik sorunu hakkında isyan etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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