Bilecik dijital kantarına kavuşuyor Bilecik Belediye Başkan Semih Şahin, "Belediye kantarı dijital çağa ayak uyduruyor"

Bilecik Belediye Başkan Semih Şahin, 2. Organize Sanayi Bölgesi önünde yer alan belediye kantarının yerinin değiştirildiğini ve yenilendiğini söyledi.

Büyük bir kısmı tamamlanan yeni Bilecik Belediyesi kantarı, eski kantarın tam karşısında yer alıyor. Açılmasına çok az bir süre kalan yeni tesis, eski mekanik kantar yerine dijital bir kantar ile Bileciklilere hizmet verecek. Sanayi şehri olan Bilecik’in önemli ihtiyaçlarından biri olan Belediye kantarının daha iyi bir şekilde hizmet vermesi gerektiğini vurgulayan Başkan Semih Şahin, alanda incelemelerde bulundu. Dijital çağın gerektirdiği yenilikleri Bilecik halkına sunmaya devam eden Belediye Başkanı Semih Şahin, “Daha önceden kalan mekanik devri geçmiş bir kantarımız vardı. Bunun yerine dijital son teknoloji bir kantarımız oldu. Yeri de kullanış bakımından iyi bir yer oldu. Bilecik’i yenilemeye, kentleşmeye doğru ilerletiyoruz. Gördüğünüz gibi her alanda, her noktada faaliyetlerimiz sürüyor. Bütün Bilecik bir şantiye şeklinde kentleşmeye devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

Bilecik’in her noktasında çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Semih Şahin, yapımı devam eden Bilecik Belediyesi kantarında incelemelerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.