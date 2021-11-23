Minik kitapseverler kütüphanede origami sanatını öğrendi

Bilecik'te kitapsever minikler kütüphanede origami sanatını öğrendi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı İl Halk Kütüphanesi'nde yediden yetmişe herkesin kitap okuma, çalışma aktivitesinin yapılmasının yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Etkin kütüphane aktiviteleri kapsamında Bilecik İl Halk Kütüphanesinde her hafta ayrı bir etkinlik ile okuyucuların, kitapseverlerin ve çocukların katılımları ile kütüphaneyi sevdiren etkinliklere imza atılıyor. Bu hafta minik kitapseverler uzman eğitimciler tarafından, origami olarak bilinen geleneksel kağıt katlama sanatının inceliklerini öğrenerek, kendi origami sanatlarını icra ettiler. Kitapseverler çağın teknoloji bağımlılığı ve diğer bağımlılıklara karşı mücadele de, kütüphanelerin etkin kullanımı, sanatsal becerilerin geliştirilmesi adına yapılan bu etkinliklerden çok mutlu olduklarını dile getirerek, bu etkinliklerin artarak devam etmesini istediler.

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