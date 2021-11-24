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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden askerlere yangın eğitimi

İHA

Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden askerlere yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından vatani görevini Bozüyük Mühimmat Depo Komutanlığı’nda yapmakta olan askerlere yangın eğitimi verildi.
Mühimmat Depo Komutanlığı’nın bahçesinde yapılan eğitime katılan askerler, deneyimli itfaiyeciler tarafından bilgilendirilerek yangın türlerine göre yapılacak müdahaleler hakkında eğitim aldı. Askerlere, yangına yaklaşma, müdahale türleri, çıkış ve oluşum şekillerine göre yangında yapılması gerekenler ile ilgili ayrıntılı bilgi verilirken yangına müdahalede en önemli unsurun güvenlik olduğu vurgulandı. Eğitim çalışmasının uygulamalı eğitim bölümünde ise yangın söndürme tüpü kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. 40 askerin katıldığı eğitim çalışmasının sonunda eğitimini başarıyla tamamlayan askerlere sertifika verileceği öğrenildi.

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