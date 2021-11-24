Bilecik'te '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlandı

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Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının sona erdi. Kutlamalar, bugün saat 15.30'da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde devam edecek.

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