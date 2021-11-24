Uz. Dr. Özel, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekim yardımcılığı görevine atandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atanan Uz. Dr. Faik Özel, yeni görevine başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde idari kadro her geçen gün biraz daha güçleniyor. Bu kapsamda Dahiliye Uzmanı Uz. Dr. Faik Özel, başhekim yardımcılığı görevine getirildi. Göreve başlayan Özel, hastaneyi çağdaş, modern ve örnek bir sağlık kuruluşu haline getirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında çok yakında yeni atamaların yapılacağı belirtti.

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