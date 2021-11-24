Gölpazarı'nda Öğretmen Günü kutlaması

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Gölpazarı Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, okul müdürleri ve öğretmenler çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program sona erdi.

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