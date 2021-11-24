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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Kızılkaya Öğretmenler Günü'nü okulda kutladı

İHA

Vali Kızılkaya Öğretmenler Günü'nü okulda kutladı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Öğretmenler Günü dolayısıyla Elif Alpdemir İlkokulu'nu ziyaret ederek köy öğretmeni Ali Gümrah'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Vali Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla merkeze bağlı Yeniköy Elif Alpdemir İlkokulunu ziyaret ederek, köy öğretmeni Ali Gümrah'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Öğrencilerle birlikte Öğretmenler Günü pastasını kesen ve öğrencilere nasihatlerde bulunan Vali Dr. Kızılkaya, öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi.

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