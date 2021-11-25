12 ülke 10 bin kilometrenin ardından Bilecik'e ulaştılar Dünya turuna tarihi belediye binasında kısa bir mola

Başladıkları 'Dünya Turu' rotalarına Anadolu’nun en güzel köşelerini ekleyen Fransız çift, Bilecik’e uğradı.

Fransa’da yaşayan mühendis Mathiue Tournier ve Mathilde Poisson çifti, Antalya ve Kapadokya’nın ardından Bilecik’e geldi. Fransa’dan tandem adı verilen bisikletleriyle başladıkları maceralarına 12 ülke ve 10 bin kilometre sığdıran maceraperest çift, soluğu Bilecik’te aldı. Bilecik'in tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi alan genç çift Bilecik’e hayran kaldı. Tarihi Belediye Binası’nda duydukları memnuniyeti dile getiren bisikletli çift, “Genelde yaşadığımız şehirde ulaşımı sağlarken bisikleti tercih ediyoruz. Bu yüzden bisiklet sürmeye alışkınız. Bu tura da ‘tandem’ bisikletle çıkmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

Bilecik’ten sonraki rotalarının Yunanistan ve İtalya olduğunu belirten Tournier ve Poisson çifti, Bilecik Belediyesi’ne teşekkür ederek bir sonraki maceralarına doğru yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.