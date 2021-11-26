Bileciksporlu futbolcu Futsal A Milli Takım kampına davet edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor'un golcü oyuncusu Mehmet Yiğit, Futsal A Milli Takım kampına davet edildi.

Konu hakkında Bilecikspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futsal A Milli Takımı’nın 30 Kasım10 Aralık tarihlerinde Adana’da hazırlık kampı yapılacak. Futsal A Milli Takımı kadrosunda bulunda kulübümüz oyuncusu Mehmet Yiğit, 30 Kasım salı günü kampa katılmak üzere Adana'ya gidecek. Sporcumuza başarılar dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.