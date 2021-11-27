Akademik kurul toplantısı yapıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulunda (MYO) Akademik Kurul Toplantısı Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi MYO 20212022 eğitim öğretim dönemi Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş katıldı. Toplantıda 20212022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci ve yapılacak akademik çalışmalar değerlendirildi.

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