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Kuyum Ticareti Yetki Belgesi için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2021 Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlarda ‘Ustalık Belgesi’ şartı aranmayacak

İHA

Kuyum Ticareti Yetki Belgesi için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2021 Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlarda ‘Ustalık Belgesi’ şartı aranmayacak

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, kuyum ticareti hakkında yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, Kuyum Ticareti Yetki Belgesi için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2021 olduğunu bildirdi.
Başkan Balta, açıklamasında, “Yönetmelik, perakende kuyum ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarları, kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesini, yenilenmesini ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır” ifadelerini kullandı.
Başkan Şinası Balta, yetki belgesini 10 gün içinde verileceğini söyleyerek, “Kuyum ticaretine ilişkin yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu ildeki ticaret il müdürlükleri tarafından yetki belgesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (https://ktbs.ticaret.gov.tr/) üzerinden verilecektir. Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devri yapılamayacaktır” ifadelerine dikkat çekti.
Ticaret İl Müdürü Balta, kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için olması gereken unsurları sıralayarak, “Meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibariyle vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun vergi borcunun bulunmaması, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması, kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin kuyumculukla ilgili ‘Ustalık Belgesine’ sahip olması, kuyumcuların on sekiz yaşını doldurmuş olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarının yerine gelmiş olması, kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması şartları aranacaktır” ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlarda ‘Ustalık Belgesi’ şartı aranmayacak
Başkan Balta, “Kuyumcuların, orta öğretim veya yüksek öğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda yetki belgesi verilmesinde aranan şartlarda belirtilen Ustalık Belgesi şartı aranmayacaktır” dedi.
Öte yandan Başkan Balta kuyum ticaretiyle uğraşan yetkililere seslenerek, “Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulmayacaktır. Kuyum işletmesi, kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramayacak ve bu ürünlerin satışını yapamayacaktır. Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyecektir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyette olan kuyum işletmelerinin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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