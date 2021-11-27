Bilecik'te 25 hafız için 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi

Bozüyük İlçe Müftülüğünce, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için 'Hafızlık İcazet Merasimi' gerçekleştirildi.

4 Eylül Salonu'nda düzenlenen programa Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Davut Kaya, İl Müftüsü Ali Erhun ve İlçe Müftüsü Mustafa Topal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Dr. Kızılkaya, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Kaya'nın Kur'anı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, hafızlık icazeti alan erkek ve kız öğrencilerin, uzun ve meşakkatli bir çalışmanın ardından hafızlık belgelerini aldıklarını ifade ederek, kendilerini, ailelerini ve emeği geçen hocalarını tebrik etti.



"25 hafız gerçekten Bilecik'imiz için Bozüyük'ümüz için çok kıymetli"

Hafızların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olanlara da teşekkür eden Vali Dr. Kızılkaya, ''Herkesin hayatta hayranlık duyduğu, hayran olduğu bazı kimseler ve bazı olaylar vardır. Benim ömrüm boyunca hayran olduğum kimseler hep hafızlar olmuştur. Hayran olduğum olay Allah'ımızın kitabı Kur'anı Kerim'imizi hıfz etmesi, benim hep hayranlıkla izlediğim ve takip ettiğim, hayranlık duyduğum kimseler olmuştur. Dolayısıyla bugün hayran olduğum bu hafızların töreninde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti, duyduğum sevinci ifade etmek istiyorum. Hafızlarımızın hafızlığı mübarek olsun. 25 hafız gerçekten Bilecik'imiz için Bozüyük'ümüz için çok kıymetli.'' dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Kaya, İl Müftüsü Erhun ve İlçe Müftüsü Mustafa Topal'ın hafızlık üzerine yaptığı konuşmalar ve yapılan duaların ardından Bozüyük İlçe Müftülüğüne bağlı Kumral Abdal Hafızlık Kız Kur'an Kursu, Soğukpınar Hafızlık Erkek Kur'an Kursu ve Bilecik Osmanlı Erkek Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 25 öğrenci belgelerini aldı.

'Hafızlık İcazet Merasimi' ilahilerin okunması ve hafız öğrencilerinin babalarına teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.

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