Bozüyük'te oto lastikçilerin kış lastiği yoğunluğu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kala lastiklerini değiştirmek isteyen vatandaşlar, oto lastik bayilerinde yoğunluk oluşturdu.

Bozüyük'te oto lastik satımı ve değişimi yapan Mustafa Barış, vatandaşlarda kar lastiği takma bilincinin oluştuğunu belirterek, "Vatandaşlarda kış lastiği takma bilinci oluştu. Artık ticaribinek ayrımı yapmaksızın herkes lastiklerini değiştiriyor. Satışlarımız yoğun devam ediyor. Hem sıfır lastik satıyoruz hem de yazlık lastik değişimi yapıyoruz. Şu anda burada ortalama günlük 2530 lastik değiştiriyoruz ve yoğunluk çok fazla neredeyse bu yoğunluğa yetişmiyoruz. 5 kişilik ekiple çalışıyoruz. Kış boyunca bu yoğunluk devam edecek gibi. Şu anda kış mevsiminin başındayız ve henüz bölgemizde kar yağışı yaşanmadı. Önümüzdeki günlerde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte işlerin çok daha fazla yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Lastik değişimi için vatandaştan 80 TL alıyoruz. Şu an için işler oldukça iyi gidiyor. Kış lastiği hayat kurtarıyor. Kış ayı ilçemizde çok soğuk ve karlı geçiyor. Bu nedenle şimdiden herkes lastiklerini değiştirsin ve herhangi bir kazaya meyil vermesin" şeklinde konuştu.



"Kış lastiği trafiğin akıcı ve güvenli olmasına katkı sağlar"

Kış lastiğinin daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azalttığını ifade eden Barış, "Kış koşullarında gerekli önlemler alınmazsa trafikte risk artar. Kış koşullarında karlı ve buzlu yola göre özel olarak hazırlanan kış lastiği, daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azaltır. Kış lastiği trafiğin akıcı ve güvenli olmasına katkı sağlar. Mecburi olsun olmasın günlük trafiğe çıkan bütün araçlara kış lastiği takılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

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