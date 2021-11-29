Bilecik'te çocuklara kırtasiye malzemesi ve okul çantası hediye edildi Belediye Başkanı Semih Şahin; "Çocuklarımızın eğitim süreçlerinde yanlarında olmak istiyoruz"

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan Güzel Market Dayanışma Mağazası’nda çocuklarla buluşan Belediye Başkanı Semih Şahin, çocuklara kırtasiye malzemeleriyle çanta hediye etti.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Güzel Market Dayanışma Mağazası, kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi aileleri buluşturan Güzel Market, özellikle çocuklar ve eğitime ilişkin çalışmalarıyla güzel hizmetler gerçekleştirmeye devam ediyor.



‘’Çocuklarımızın eğitim süreçlerinde yanlarında olmak istiyoruz’’

Güzel Market’te çocuklarla bir araya gelen Başkanı Şahin, alım gücünün düştüğünü ve insanların kırtasiye malzemelerini temin etmekte zorlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu dönemde kırtasiye malzemeleri hem bulunmuyor, hem de yeni ekonomik durumlarda insanlar bunları temin etmekte zorluk çekiyor. Biz de belediye olarak her zaman çocukların yanındayız. Çocukların eğitim süreçlerinde eksik kalmalarını istemiyoruz. İhtiyacı olan çocuklarımıza kırtasiye malzemesi, kışın üşümemeleri için kabanlar gibi malzemelerden temin ediyoruz. Önemli olan çocuklarımız, onlar bizim geleceğimiz. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz.”

Çocukların ihtiyaçlarını bizzat kendisi takdim eden Başkan Şahin, her bir çocukla ayrı ayrı ilgilendi. Hediyelerini alan çocuklar başkan amcalarına teşekkür ederek derslerinde başarılı olma sözü verdi.

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