Bilecikspor kaldığı yerden devam

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Bilecik 1. Amatör Lig 7'inci haftasında B grubu lideri Bilecikspor, ilk yarı golsüz geçen maçın ikinci yarında adeta gol oldu yağdı.

Bilecik derbisinde İstasyon Sentetik Saha'sında Bilecik Gençlerbirliği Spor ile karşı karşıya gelen lideri Bilecikspor, ilk yeri golsüz geçen maçı 50 kazandı. Maçın ilk yarısı orta sahada karşılıklı mücadele ile devam ederken, bulunan ataklar sonuçsuz kaldı. Maçın ikinci yarısının 55'inci dakikasında Bilecikspor'un golcüsü Nebi Aktürk durumu 10'a getirdi. Maçın 57'inci dakikasında Mehmet Yiğit'in golüyle Bilecikspor durumu 20'a getirdi. Maçın 64'üncü dakikasında Abdulkadir Özdoğan'ın Bilecikspor'un 3'ü golünü kaydetti. Maçın 79'uncu dakikasında Nebi Aktürk kendisinin ikinci Bilecikspor'un 4'üncü golünü kaydetti. Maçın 83'üncü dakikasında Salih Yılmaz skoru belirleyen golü kayderken, Bilecikspor maçı 50 kazandı. Bu galibiyet sonrası ligde namağlup yoluna devam kırmızı şimşekler puanını 21'e çıkardı.

Grupta diğer müsabakalarda Dodurgaspor Akpınarspor'u 31, Karaköyspor, Kürespor'u 20, 1308 Osmaneli Belediyespor, Çaltıspor'u 40 yenerken, İçköysporOsmaneli Gençlerbirliğispor müsabakası 00 sonuçlandı.

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