“Bizim Kızlar” galibiyete doymuyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 4'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, İzmit Sporu 30 mağlup etti.

Bozüyük Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakayı ilçede "Bizim Kızlar" diye adlandırılan takım 2522, 2517 ve 2518’lik skorlarla 30 kazanarak, puanını 15'e çıkardı. Ligde liderin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü oyuncuları ve teknik heyeti maç sonunda tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Maçın set aralarında Bozüyük Belediyesi Jimnastik branşı sporcuları gerçekleştirdikleri gösterilerle salonda bulunanları büyülerken, maç renkli görüntülere sahne oldu.

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