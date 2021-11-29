Filenin şimşekleri evinde ilk galibiyetini aldı

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Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig'de temkincisi Bilecik Belediyespor, Sakarya Gelişimspor'u 32 mağlup ederek, evinde ilk galibiyeti aldı.

İstasyon Spor Salonu'nda Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 4'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bilecik Belediyespor, Sakarya Gelişimspor'u 32 mağlup ederek 8 puana yükseldi. Maça iyi başlayan deplasman ekibi Sakarya Gelişimspor ilk seti 1725 kazandı. İkinci sette taraftar desteğini alan Bilecik Belediyespor 2520 seti kazanarak durumu 11'e getirdi. 3'üncü seti de 2519 skorla kazanan Bilecik Belediyespor son seti 2525 verdi. Bu skorla setler 22'ye gelirken, son seti 158 kazanan Bilecik Belediyespor müsabakayı 32 kazandı. Evinde ilk galibiyeti alan Bilecik Belediyespor, 9 takımlı ligde 6'ıncı sıraya yükseldi.

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