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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te 2 ay önce dikilen sebze fidelerinden ilk hasat yapıldı

İHA

Bilecik'te 2 ay önce dikilen sebze fidelerinden ilk hasat yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bilecik Belediyesinin ortak yürüttüğü 'çiftçiye ücretsiz sebze fidesi dağıtımı' projesinde ilk hasat toplandı. Fidelerin ilk hasadını Belediye Başkanı Semih Şahin elleriyle yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu ‘Sebze Üretim Seferberliği’ projesi kapsamında Bilecikli çiftçiye 118 bin 750 adet sebze fidesini Bilecik Belediyesi tarafından köy ve mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde çalışarak dağıtılmıştı. Fidelerin hasat dönemine gelmesiyle birlikte Bekdemir Köyü’nde yapılan hasada Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bekdemir Köyü Muhtarı İsmail Bağırgan ve Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş ile katılan Başkan Semih Şahin, projeden oldukça memnun olduğunu belirtti. Fidelerin dağıtımından hasadına kadar süreci yakından takip ettiğini belirten Başkan Semih Şahin, ”2 ay kadar önce çevre köylerimize dağıttığımız fideler ürünlerini vermiş durumda" dedi.
Projeden çok memnun olduklarını ifade eden İsmail Bağırgan ise, ”Fideler inşallah seneye erken gelir, bunu daha iyi bir performansa bağlarız" dedi. Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş da, “Çiftçilerimiz bayağı verim aldılar, pazarda dahi satıyorlar. Memnunlar. Güzel bir proje. Seneye inşallah devamını bekleriz" dedi.
Desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yetkililere teşekkür eden Başkan Semih Şahin, bu tür projelerin Bilecik'e daha çok uygulanması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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