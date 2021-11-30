Zabıta Müdürü Yılmaz'dan Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu’na sunum

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özel davetle gittikleri Kırşehir’de incelemelerde bulundu. Zabıta Müdürü Yılmaz, Bilecik'teki çalışmalar hakkında Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu’na sunum yaptı.

Bilecik Belediye Başkan Semih Şahin’in özel görevlendirmesiyle Kırşehir’e giden Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Belediyesi’ne teknik ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Kırşehir cadde ve sokaklarında incelemelerde bulunan ekipler, şehirle ilgili gözlemlerini rapor haline getirdi. İncelemelerin ardından Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, Ekicioğlu’na Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışma sistemi hakkında hazırladıkları raporu sunum yaptı. Toplantının ardından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür ve selamlarını ileten Selahattin Ekicioğlu, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz’ı çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Belediyeler arası iş birliğinin daha da artmasını arzuladıklarını belirten Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’na misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.