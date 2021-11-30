Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Eğitimde Yenilik' ve 'Dönüşüm' konulu Erasmus projesi kapsamında Polonya ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiyle Polonya, İtalya ve Letonya'dan üniversiteler ve eğitim kurumlarının ortaklığıyla yürütülen ‘InnovationandTransformation in Education' (Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm) konulu Erasmus projesinin ikinci ulus ötesi toplantısı Polonya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’den Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden üç akademisyen, Polonya'dan Mikolov Belediyesi eğitim görevlileri ile Katowice, Silesia Üniversitesi temsilcileri, Letonya'dan Daugavpils Belediyesi eğitim görevlileri ile Daugavpils Üniversitesi temsilcileri katıldı. İtalya'dan Santeramo in Colle Belediyesi yetkilileri ile Bari Aldomoro Üniversitesi temsilcileri toplantıya uzaktan çevrimizi olarak katıldı.

Bilecik okullarından en fazla sayıda ETwinning kalite etiketine sahip olan iki öğretmen, Birsen Eren ve Halil Kaya da toplantıda bulunarak deneyimlerini paylaştılar. Toplantı kapsamında, proje koordinatörü olan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü başkanlığında proje etkinlikleri değerlendirildi, yapılacak olan etkinliklerin detayları görüşüldü, okul ziyaretlerinde bulunuldu ve Kieslowski Film Okulu'nda öğrencilerin hazırladığı bir film gösterimi yapıldı.

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