Bilecik'te “Bir Yastıkta Kırk Yıl” projesi hayata geçti

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 40 yıla aşkın süredir evliliklerini sürdüren aileleri ziyaret ederek kahve seti hediye etti. Yapılan uygulamada çiftlerin mutluluğu gözlerinde yansıdı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Pazaryeri İlçe Kadın Kollarının koordinesiyle “Bir Yastıkta Kırk Yıl” projesi hayata geçti. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in öncülük ettiği projede çalınmadık kapı bırakılmadı. Evlilikte 40 yılı doldurmuş çiftleri ziyaret eden Tekin, çitlere hediyelerde bulunarak sohbet etti. Başkan Tekin, proje hakkında bilgi vererek, "İlçemizde ikamet eden 40 yıla aşkın süredir evliliklerini sürdüren vatandaşlarımızın evlerine gittik. Onlara bir kahvenin kırk yıl hatırı olur diyerek kahve seti armağan ettik. Kahve içtikçe bizleri hatırlamalarını temenni ediyorum" dedi.

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