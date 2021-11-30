Yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular

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Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaret etti.

Başkan Yaman, Dodurga Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette konuklarına beldedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaman, "Beldelerimizde yaptığımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk aynı zamanda beldemizde yapımına devam eden projeleri yerinde inceledik. Başkanımıza meclis üyelerimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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