İnhisar-Eskişehir karayolu devrilen ağaç yüzünden bir süre ulaşıma kapandı

Bilecik'te kuvvetli fırtınadan devrilen ağaç İnhisarEskişehir karayolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İnhisarEskişehirMihalgazi karayolu üzerinde Akkum ve Karaağaç mahallelerine giden yoldan kuvvetli fırtınadan dolayı yıkılan ağaçlar yolu kapatarak trafiği engelledi. Elektrik tellerinde de hasar neden olan ağaç İnhisar Belediyesi tarafından kesilerek yol trafiğe açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.