(ÖZEL) Sloganları 'Nerede bir canlı varsa bu gece aç uyumayacak' Kendi aralarında topladıkları paralarla sokak hayvanları çuval çuval mama alıyor, her gece düzenli olarak kırsal alanlara ve köylere çıkıyorlar Soğuklar bastırınca sokak hayvanlarını unutmadılar Hayvan sever Nural Çakmak; "Soğuk günlerin başladığı zamanlarda kırsaldaki can dostlarımıza mama dağıtımına devam ediyoruz"

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde duyarlı hayvan sever gençler, her gün kendi aralarında topladıkları paralar ile sokak hayvanları için mama alıp her gece kırsal alanlara ve köylere düzenli mama götürerek onların hayata tutunmalarını sağlıyorlar.

Ana yol kenarları ve kırsal alanlarda hayvanların barındığı alanlara yem bırakan duyarlı gençler hayvan severlerin de desteğini bekliyor. Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren hayvan sever Nural Çakmak, soğuk günlerin başladığı şu günlerde kırsaldaki can dostlarına mama dağıtımına devam ettiklerini söyledi. 'Nerede bir canlı varsa bu gece aç uyumayacak' sloganı ile hareket ettiklerini anlatan Çakmak, “Hayvan sever duyarlı arkadaşlarımız ile beraber, soğuk günlerin başladığı zamanlarda kırsaldaki can dostlarımıza mama dağıtımına devam ediyoruz. Soğuk günlerin devam ettiği günlerde her zaman yaz kış demeden kırsaldaki bu can dostlarımıza mama desteğimiz devamlı sürecektir. Hayırseverlerin de mama desteklerini bekliyoruz” dedi.

