Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksek Okulunda (MYO) Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi MYO 20212022 eğitim öğretim dönemi Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Gölpazarı MYO Müdürü Doç. Dr. Sinan Temel ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda 20212022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci ve yapılacak akademik çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ardından Rektör Beydemir, Gölpazarı MYO’da bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

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