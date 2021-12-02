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Bilecik'te 428 kadın KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi

İHA

Bilecik'te 428 kadın KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, köylerde bayanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgi verdi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, temel bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgi verdi. Bilecik merkeze bağlı Vezirhan, Bayırköy ve Bozüyük'e bağlı Dodurga beldesinde kurulan stantlarla 6284 sayılı kanun ve KADES uygulaması hakkında 428 kadına KADES broşürü dağıtıldı. 88 kadının telefonlarına telefonuna KADES uygulaması yükleyen ekipler, şiddetin her türüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini, bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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