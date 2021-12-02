Bilecikspor logosu baskılı gömlekler artık satışta

Bilecikspor ile bir gömlek firması arasında sponsorluk ve iş birliği anlaşması yapıldı.

Bilecikspor, futbol takımı kamp giyim sponsoru olarak uluslararası birçok markaya üretim yapan firma ile anlaşma sağladı. Bilecik'te faaliyet gösteren firma tarafından, oyunculara kamp ve deplasman yolculuklarında giymeleri için Bilecikspor'a özel logolu gömlek tasarlandı. Hazırlanan gömlekler Bilecikspor store ve fabrika satış mağazalarında da satışa sunulacak.

Firmaya desteklerinde dolayı teşekkür eden Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin, "Gömlek satışı, ürün çeşitliliğinin artırılması ve satış kanallarının geliştirilmesi noktasında ortak çalışma için görüş birliğine varıldı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.