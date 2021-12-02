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Vali Kızılkaya kendini görme engelli bireylerin yerine koydu, gözleri kapalı bisiklet kullandı BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir: "Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda da engelli personelimize ve engelli öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapmaktan çekinmeyeceğiz"

İHA

Vali Kızılkaya kendini görme engelli bireylerin yerine koydu, gözleri kapalı bisiklet kullandı BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir: "Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda da engelli personelimize ve engelli öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapmaktan çekinmeyeceğiz"

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kendini görme engelli bireyler yerine koydu, kendisine eşlik eden bir kişiyle birlikte 2 kişilik bisikletin arkasına oturarak, gözleri kapalı bisiklet kullandı.
3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Spor Salonu'nda düzenlenen programa, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Subaşı, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, akademisyenler, öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve Sosyal Hizmetler Kulübü üyesi öğrencilerin katılımıyla İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Rektör Beydemir, Şeyh Edebali’nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdüne atıf yaparak eğitimde, sağlıkta, sosyal yaşamda ve hayatın her alanında engellerin ortadan kalkması ile erişilebilecek bir nasihat olduğunu belirtti. Üniversitelerin YÖK tarafından her yıl açıklanan 'Engelsiz Üniversite' ödüllerinde üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Rektör Beydemir sözlerine şöyle devam etti:
“Üniversitemizin her açıdan engelsiz bir üniversite olması için atılması gereken tüm adımları atıyoruz. Kampüsümüzde, dersliklerimizde, kütüphanemizde ve tüm sosyal alanlarımızda engelli bireyler önceliğinde çalışmalar yapmaktayız. Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda da engelli personelimize ve engelli öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapmaktan çekinmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Engellerin ortadan kalktığı, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız yarınlar ümidiyle her birinize esenlikler diliyorum.”
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik işaret diliyle şarkı dinletisi, paravolley turnuvası, kardeşimle beraber hayalim masa etkinlikleri ve resim sergisi ile sona erdi.
Program çıkışı Vali Kızılkaya, engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlamak amacıyla kendisine eşlik eden bir kişiyle birlikte 2 kişilik bisikletin arkasına oturarak, gözleri kapalı bisiklet kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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