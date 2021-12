Zabıtanın okul kantini denetimleri aralıksız sürüyor Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Sali Yılmaz: "Velilerimizin içleri rahat olsun"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü denetimlerinde kantinlerin çalıştırma ruhsatları kontrol edildi. Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu, hijyen durumları, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı gıda satışlarının kontrolünün yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri de denetlendi. Okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünlere el konuldu. Zabıta ekipleri temizlik ve sağlık kuralları hakkında kantin işletmecilerini bilgilendirdi. Ayrıca Korona virüs salgınına yönelik tedbirler de bu denetimler sırasında kontrol edildi.

"Okul kantini denetimlerini daha titiz bir şekilde yürütmekteyiz"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamalarda okul kantinlerindeki denetimlerin diğer denetimlere göre daha titiz yapılması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin sağlığının Bilecik Belediyesi için öncelik olduğuna dikkat çeken Sali Yılmaz, “Başkanımız Semih Şahin’in özel talimatlarıyla okul kantini denetimlerini daha titiz bir şekilde yürütmekteyiz. Çünkü çocuk ve gençlerimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Okul kantinlerinin yönetmeliklere uygun bir şekilde faaliyet gösterip göstermediklerine dair incelemelerimiz sürüyor. Pandemi sebebiyle de bu denetimlerimizi daha da sıklaştırdık ve aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Velilerimizin içleri rahat olsun"

Bilecik’te her alanda denetimlere devam ettiklerini belirten Sali Yılmaz, velilere seslenerek, “Velilerimizin içleri rahat olsun. Belediye olarak her alanda denetim ve kontrollerimizi sıkı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

