Memleket Partisinden Rektör Beydemir’e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir Memleket Partisi İl Başkanı Hüseyin Korkman ve yanındaki heyeti makamında ağırladı. Rektör Beydemir gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.