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Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ‘Trenden Bilecik Manzaraları’ isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) işbirliğinde “Atatürk’ün Bilecik'e Gelişi Bilecik Mülakatının 101’inci Yılı'na" hitaben ‘Trenden Bilecik Manzaraları Fotoğraf Sergisi’ açıldı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü Galeri Salonunda gerçekleştirilen sergiye Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, PTT Genel Müdürü Serhat Bozkurt, ile diğer davetliler katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Serhat Ay tarafından hazırlanan 15 fotoğraflık sergisi görenlerde hayranlık uyandırdı.

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