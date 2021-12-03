Osmaneli Muhtarlar Derneği faaliyete girdi

Osmaneli Muhtarlar Derneği, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin'in katılımı ile açıldı.

Osmaneli'nde köy ve mahalle muhtarları tarafından kurulan muhtarlar derneğinin açılışı yapıldı. Muhtarlar Dernek Başkanı Kasım Balcı tüm katılımcılara teşekkür ederek, muhtarın toplanabilecekleri istişare edecekleri bir dernek binasını olduğu söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, “Muhtarlar demokrasimizin en temel öğelerinden bir tanesi tek başına bile çok değerli iken birlikte bir araya gelmiş olmanız bizim için daha anlamlı inşallah hayırlı hizmetlere vesile olacak bir mekanın açılışında bulunuyoruz tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaymakam Yüksel Ünal da, derneklerin bir arada olma ve istişare yapma imkanı sağlayan yerler olduğunu söyleyerek, "Biz de bu anlamda derneklerimizi önemsiyoruz ve destekliyoruz. Mahalle ve köy muhtarlarımız bizim en önemli mesai arkadaşlarımız. Devletimizin muhtarlarla ilgili yaptığı çalışmalarda önemli mesafeler kat edildi. Muhtarlarımıza sağlanan imkanlarının arttırılması için birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar yürütülürken derneklerimize de büyük işler düşüyor. Derneğin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş’ın yaptığı duanın ardından derneğin açılışı gerçekleştirildi.

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