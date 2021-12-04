Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis noktası konteynırı yerine yerleştirildi.

Bozüyük'te güvenliğini sağlamak amacıyla nöbet tutacak olan emniyet mensupları için Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan polis kontrol noktası konteynırının zemin çalışmaları tamamlanmıştı. Ardından vinç yardımı ile bölgeye getirilen polis kontrol noktası konteynırının polislerin de yardımı ile yerine yerleştirildi. Ekipler, Bozüyük Belediyesine konteynır için teşekkür ederken, görevlilerin bundan sonra daha rahat hizmet vereceği belirtildi.

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