İtfaiye personeline trafik kazalarına müdahale eğitimi verildi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine trafik kazalarında nasıl davranmaları gerektiği hususunda eğitim verildi.

Eğitimde, kurtarma aracında bulunan ekipmanların tanıtılması, sıkışmalı trafik kazalarına müdahale, araç sabitleme, araç üzerinde kurtarma ekipmanlarını kullanma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim hakkında Bozüyük Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İtfaiye teşkilatı şehrimizin en önemli birimlerinden birisidir. Biz de bunun farkındayız ve teşkilatımızın her zaman hazır olması adına eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Oldukça önem verdiğimiz bu eğitimler sayesinde personelimiz her an göreve hazır bir şekilde bekliyor" denildi.

