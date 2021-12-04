Parklarda çalışmalar sürüyor

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mahalle ve caddelerde bulunan parklarda revize çalışmaları sürüyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların yaşam kalitesini artıracak proje ve çalışmalar devam ediyor. İlçe genelindeki yeşil alanlarda bitki altları gübrelenirken, bakım ve temizlik çalışmaları yapılırken, parklardaki oyun gruplarının periyodik olarak bakım ve onarımı yapıldı.

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