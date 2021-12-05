Şeyh Edebali Üniversitesi ile SMMMO arasında iş birliği protokolü imzalandı

Şeyh Edebali Üniversitesi ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında sınavlara yönelik eğitim verilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Bilecik SMMMO Başkanı Ertuğrul Açıkgöz arasında iş birliği protokolü imzalandı. Üniversite olarak eğitim işbirliklerine çok önem verdiklerini dile getiren Rektör Beydemir, “İmzalanan protokol uyarınca üniversitenin sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi tarafından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş Sınavı, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına yönelik eğitimlerin verilmesi karara bağlandı. Bilecik Üniversitesi olarak imzaladığımız bu protokolle eğitime katılan adayların daha başarılı bireyler olması ve girecekleri sınavlarda başarı çıtalarını yükseltmelerine katkı sağlayacağına inanmaktayız” dedi.

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