İl Müdürü Demirel'e iade-i ziyaret

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Önceki dönemlerde Bilecik Vali Yardımcılığı yapan Rahmi Köse, Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel'e iadei ziyarette bulundu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Bilecik'te Vali Yardımcısı olarak görevli iken Bursa Yenişehir İlçe Kaymakamlığına atanan Rahmi Köse’yi makamında ağırladı. AFAD personelinin de yer aldığı görüşmede Kaymakam Rahmi Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.

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