“Bizim Kızlar”dan bu hafta mağlubiyet geldi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde Yalova Çiftlikköy Belediye Spor karşısında 31 mağlup oldu.

"Bizim Kızlar” Yalova 90. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakada ilk iki seti 2512 ve 2518 kaybederken 3. Seti 2225 kazandılar. 4. Seti 2518 skorla alan Yalova Çiftlikköy Belediye Spor maçı da 31’lik bir skorla kazandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı 12 Aralık 2021 Pazar günü Bozüyük yeni stadyumunda MFA Zonguldak DSİ ile karşılaşacak.

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