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Bu kadar sorumsuzluğu pes ettirdi Covid 19 pozitif olan şahıs caddede gezerken yakaladılar

İHA

Bu kadar sorumsuzluğu pes ettirdi Covid 19 pozitif olan şahıs caddede gezerken yakaladılar

Korona virüs (Covit19) testi pozitif çıkmasına rağmen, caddede yakalana şahıs adeta pes dedirtti. Halkın sağlığını tehlikeye sokan kişiye 4 bin 100 lira idari para cezası yazıldı.
Bilecik'te İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) kent merkezini en yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlara HES kodu denetimi yaptıkları esnada bir şahsın sorgusunda 'Riskli' ibaresini gördü. Yapılan incelemeler ardından Ömer B. isimli şahsın Korona virüs (Covit19) testi pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ikamet adresine götürüldü. Şahsa 4 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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