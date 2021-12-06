Bayırköyspor yoluna emin adımlarla ilerliyor

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Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bayırköyspor deplasmanda farklı kazandı.

Kütahya TOKİ Spor Kompleksi'nde oynanan Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bayırköyspor deplasmanda Çağlayan Azotspor'u 40 yenerek, puanını 10'a çıkardı. Maça iyi başlayan Bayırköyspor 6'ncı dakikada Burak Kaptan'ın golüyle 10 öne geçti. Maçın 21'inci dakikasında Ahmetcan Yılmaz durumu 20'a getiren golü kaydetti. Maçın 39'uncu dakikasında Cüneyt Balçık durumu 30'a getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısında skorunda verdiği avantajla rölantide bir oyun sergileyen Bayırköyspor maçın 88'inci dakikasında Eray Akdemir'in golüyle durumu 40'a getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakasında skoru olurken, Bayırköyspor aldığı 3 puanla puanını 10'a çıkardı. Ligde 4'üncü sırada yer alan Bayırköyspor haftaya kendi sahasında Eskişehir Sağlıkspor'u konuk edecek. Çağlayan Azotspor ise bu mağlubiyetle ligde 1 puanla son sırada yer aldı.

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