Bozüyük'te THM Korosu faaliyete geçti

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Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu kurulurken, tanışma ve kaynaşma programına gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu'nun tanışma ve kaynaşma programına katıldı. Oldukça eğlenceli geçen programın sonunda Başkan Bakkalcıoğlu “Birbirinden güzel türkülerle eşsiz bir gece geçirmemizi sağlayan koromuzun şefi ve bağlama eğitmeni Mehmet Uysal ile koro üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

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