Bilecikspor'da ligde 8'de 8 yaptı

Bilecik 1. Amatör Lig 8'inci haftasında B grubu lideri Bilecikspor, kendi saha ve seyircisi önünde 3 puanı 7 golle aldı.

Bilecik İstasyon Sentetik Saha'sında oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 8'inci haftasında B grubu lideri Bilecikspor, kendi saha ve seyircisi Kürespor ile karşı karşıya geldi. Maçın henüz 6'ncı dakikasında Kürespor 10 mne geldi. Maçın 24'üncü dakikasında Nebi Aktürk Bilecikspor'un beraberlik golünün kaydetti. Maçın 33'üncü dakikasında Ahmet Hakan Önerbay Bilecikspor'u ikinci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda müsabakanın ilk yarısın skoru oldu. Maçın 53'üncü dakikasında Ahmet Hakan Önerbay kendisinin ikinci Bilecikspor'un 3'üncü golünü kaydetti. Maçın 59'uncu dakikasında Salih Yıldız durumu 41'e getirdi. Maçın 63'üncü dakikasında Bileciksporlu futbolcu Ahmet Tombak durumu 51'e getiren golü kaydetti. Maçın 75'inci dakikasında Ekrem Dal durumu 61'e getiren kaydetti. Maçın 78'inci dakikasında Bilecikspor bir penaltı artışı kazandı. Topun başına geçen takımın golücüsü Nebi Aktürk kendisinin ikinci, takımın 7'inci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, ligde 8'e 8 yapan Bilecikspor puanını 24'e çıkardı.

Kürespor ise, 9 puanla 10 takımlı b grubunda 7'inci sıradaki yerini korudu.

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