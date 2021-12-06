Başkan Şahin'den özel gereksinimli bireylere ziyaret

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede yaşanan özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti.

Toplumun dezavantajlı ve özel gereksinimli bireylerine her konuda destek olan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, evlerinde kendilerini ziyaret etti. Bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam koşullarının kolaylaştırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi için özel bir çaba harcayan Başkan Şahin, "Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız" dedi.

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