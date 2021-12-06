AK Kadınlar seçme ve seçilme hakkının kutladı AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit; "Kadınların sosyal siyasi ve ekonomik hayatın her kademesinde yer alması bizim mutlak hedefimizdir"

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87’inci yıl dönümünü kutlandı.

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve yönetimi öncülüğündeki programa, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve partililer katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Haşit, “Türk kadını 87 yıl önce elde ettiği seçme ve seçilme hakkı ile bugün toplumumuzda üstlendiği öncü, güçlü ve üretken rolü ile tüm dünyaya örnek olmaktadır. Kadınların sosyal siyasi ve ekonomik hayatın her kademesinde yer alması bizim mutlak hedefimizdir” ifadelerine yer verdi.

“Kadının müdahil olmadığı, hiçbir sosyokültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz”

AK Parti Teşkilatları olarak toplumun yarısını oluşturan kadınlar olmadan siyasetin eksik kalacağına inandıklarını belirten Başkan Yıldırım ise “Unutulmamalıdır ki, İstiklal Savaşının Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u, bizim kadınlarımızdır. Kadının müdahil olmadığı, hiçbir sosyokültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz. Bizde bu olgu ve düşüncelerle partimizde kadının yerini her zaman ön safhalara taşıdık, taşımaya devam edeceğiz” vurgularını yaptı.

Öte yandan Başkan Haşit ve Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, masaları tek tek dolaşarak, AK Partili kadınlarla sohbet etti.

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