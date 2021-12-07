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(ÖZEL) Öğrenciler üşümesin diye baltasını kapan okul müdürleri kampa koştu Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci; "Kışın yaklaşmasıyla birlikte çocuklarımızın üşümemesi için okul müdürlerimiz ile birlikte çalışıyoruz" "Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na haftada iki, üç gün öğrencilerimiz buraya gelip kamp yapıyorlar"

İHA

(ÖZEL) Öğrenciler üşümesin diye baltasını kapan okul müdürleri kampa koştu Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci; "Kışın yaklaşmasıyla birlikte çocuklarımızın üşümemesi için okul müdürlerimiz ile birlikte çalışıyoruz" "Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na haftada iki, üç gün öğrencilerimiz buraya gelip kamp yapıyorlar"

Bilecik'te öğrencilerin haftada 23 gün kamp yaptıkları yerde üşümesinler diye okul müdürleri odun keserek kış için stok yaptı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde, eskiden okul olarak kullanılan bina Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na dönüştürüldü. Kampa 23 günlüğüne gelerek çeşitli aktiviteler yapan öğrenciler kış aylarında üşümesin diye baltasını kapan okul müdürler kampa koştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve bazı okul müdürleri kütükleri elektrikli testere yardımı ile keserek, balta yardımıyla sobaya girecek şekle getirdiler.

"Kışın yaklaşmasıyla birlikte çocuklarımızın üşümemesi için okul müdürlerimiz ile birlikte çalışıyoruz"
Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürlerinin gönüllü bir şekilde çocuklar üşümesin diye odun kestiklerini anlatarak, "Eski köy okulumuzun Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na çevrilmesi ile birlikte haftada iki üç gün öğrencilerimiz buraya gelip kamp yapıyorlar. Kışın yaklaşmasıyla birlikte çocuklarımızın üşümemesi için okul müdürlerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Özellikle Şubat tatili sürecinde bizim öğrencilerimiz LGS ve YKS kampı yapacaklar. Sabahları soru çözecekler, öğlen zeka oyunları, öğleden sonra film izleyecekler. Özellikle sınav sürecinde yoğun bir çalışma olduğu için öğrencilerimiz bunalabilip sıkılabiliyor bunu da minimize etmek için böyle bir çalışma yaptık. Emeği geçen okul müdürlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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