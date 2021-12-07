Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Bilecik Mülakatı Söyleşisi' tarihçi Sinan Meydan’ın katılımıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bilecik Kent Konseyi Söyleşileri kapsamında Bilecik Mülakatı’nın 101’inci yıl dönümü etkinliklerinin kapanışı olan 'Bilecik Mülakatı Söyleşisi', Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin’in moderatörlüğünde ve tarihçi Sinan Meydan’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Söyleşiye Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Bilecikli vatandaşlar katıldı.



"Sevr’in yırtılma sürecine giden ilk adım Bilecik’te atıldı"

Tarihçiyazar Sinan Meydan, izleyicilere Milli Mücadele dönemi ve bağımsızlığa giden yolda Bilecik Mülakatı’nın önemini anlattı. Bilecik Mülakatı’nın Sevr’in yırtılmasına giden sürecin ilk adımı ve dönüm noktası olduğunu belirten Sinan Meydan, bu görüşmeyle beraber Anadolu’da Ankara Hükümeti’nin elinin güçlendiğini, emperyalist işgalcilerin ağır bir darbe aldığını vurguladı. Misakı Milli’nin de temellerinin atıldığı Bilecik Mülakatı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün dehasının önemini vurgulayan Sinan Meydan, ilelebet Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerinin bizlere ışık olmaya devam edeceğini belirtti.



"Olması gerekeni yapıyoruz’’

Söyleşinin sona ermesinden sonra katılımcılara hediyelerini takdim etmek üzere sahneye çıkan Belediye Başkanı Semih Şahin, “Her yıl daha da güzel olmak koşuluyla istasyondaki çalışmaları devam ettireceğiz. Burada Bilecik halkının bizim yanımızda olması bizi bu konuda çok cesaretlendiriyor. Cesaret de demeyeyim, olması gerekeni yapıyoruz. Asıl ilginç olanı böyle bir programın daha önce yapılmamış olmasıdır. Biz normalde kurtuluşumuzu, ilk adımını attığımız yeri, ilk günü her yıl daha da coşkuyla kutlayacağız. Sinan Meydan Bey’in şehrimize gelip bize bu bilgileri vermesi bizlerin coşkusunu artırdı. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise; önümüzdeki dönemde bu tür anlamlı programları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, Kent Konseyi’ne katkıları dolayısıyla Başkan Şahin’e teşekkürlerini sundu.

Söyleşinin ardından Sinan Meydan, kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlarla fuaye alanında bir araya geldi.

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