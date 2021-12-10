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(ÖZEL) Görenleri şaşkına uğratan kedi Umuma açık tuvalete giren sokak kedisi insanlar gibi ihtiyacını karşıladı Tuvaleti bittikten sonra sanki kuma yapmış gibi üzerini de kapatmaya çalışan kedi, işi bitince geldiği kapıdan dışarı çıktı

İHA

(ÖZEL) Görenleri şaşkına uğratan kedi Umuma açık tuvalete giren sokak kedisi insanlar gibi ihtiyacını karşıladı Tuvaleti bittikten sonra sanki kuma yapmış gibi üzerini de kapatmaya çalışan kedi, işi bitince geldiği kapıdan dışarı çıktı

Bilecik'te tuvalet ihtiyacı olan kedi alışılmadık bir olaya imza attı. Umuma açık tuvalete giren sokak kedisi, insanlar gibi ihtiyacını giderirken, bu olayı görüntüleyen vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.
Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde umuma açık halk tuvaletine giren kedini gören bir vatandaş hemen cep telefonuna sarıldı. Kediyi takip eden vatandaş, kedinin tuvalete girerek ihtiyacını giderdiğini gördü. Tuvaleti bittikten sonra sanki kuma yapmış gibi üzerini de kapatmaya çalışan kedi, işi bitince geldiği kapıdan dışarı çıktı. O anı cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Keşke bazı insanlar da bu hayvan gibi olsa" sözleri söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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